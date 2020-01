Setien, parlano gli ex giocatori: “Vidal? Non si preoccupi, sarà fondamentale. Ascolterà…”

L’avvicendamento Valverde-Quique Setien sulla panchina del Barcellona coinvolge anche il mercato dell’Inter. Sì, perché con questo cambio, il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere ancora al Camp Nou: il cileno era infatti in rotta con l’ex allenatore, ma ora tutto può cambiare. El Mercurio, noto quotidiano cileno, ha intervistato due calciatori allenati da Setien negli scorsi anni e hanno parlato proprio del futuro di Vidal. Miguel Reina ha detto: “Arturo non deve preoccuparsi: ha la qualità sufficiente per giocarsi il posto da titolare nello schema del nuovo allenatore”.

Parla poi Diego Tonetto: “Per come conosco Setien, Arturo funzionerà molto bene come mezzala. Il cileno ha il dinamismo che gli piace, diventerà impressionante. E poi darà l’apporto giusto in difesa che vuole nelle sue squadre, ma il possesso di palla è la cosa più importante. Vidal ascolterà molti concetti di Cruyff e sul bel calcio che vuole fare. Ci diceva che giocare bene è più importante di vincere. E’ molto diretto e gli piace l’allegria in campo”.