Setti (pres Verona): “Kumbulla? Dobbiamo prendere una decisione per il bene suo e del club ma…”

“Kumbulla? Nulla è ancora deciso. Il ragazzo piace a tante squadre, ma dobbiamo prendere una decisione per il bene del Club e di Marash”. Così il presidente del Verona Maurizio Setti a margine della consegna del premio nazionale ‘Pietro Calabrese’ per ‘l’oculata gestione dell’Hellas Verona’. “La nuova stagione? Confermarsi sarà difficile, specie dopo aver stupito tutti nella scorsa annata. L’obiettivo è la salvezza”, ha detto Setti. “È stata la miglior stagione della mia gestione per il modo con il quale siamo riusciti ad ottenere un buon risultato sportivo, rispettando i nostri parametri economici e valorizzando molti calciatori di spessore ma anche esprimendo un ottimo calcio. Resto convinto che – ha concluso Setti – per quello che era il nostro rendimento prima che il torneo si interrompesse a causa del Covid, avremmo potuto lottare sino alla fine per un posto in Europa League”