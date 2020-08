Intervenuto ai microfoni di TMW, il presidente del Verona, Maurizio Setti, parla del futuro di Marash Kumbulla. Il giovane difensore è nel mirino di Inter e Lazio: “Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri“.

(Tuttomercatoweb.com)