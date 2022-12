Severgnini: “Amrabat farebbe comodo a tutti. Mi piace anche Martinez Quarta”

Le parole del giornalista e tifoso dell'Inter: "Noi dovremmo farci delle domande quando parliamo di calcio in Italia: siamo sicuri che usiamo i calciatori per il meglio?"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Beppe Severgnini, giornalista e tifoso dell'Inter, ha parlato così del Mondiale disputato da Sofyan Amrabat: “Già alla Fiorentina mi sembrava un ottimo giocatore, farebbe comodo un po’ a tutte le squadre. È un gran professionista. Poi ho visto anche Pezzella entrare, ieri. A Firenze mi piace pure Martinez Quarta. Noi dovremmo farci delle domande quando parliamo di calcio in Italia: siamo sicuri che usiamo i calciatori per il meglio? Spesso ci si sorprende di vedere certi giocatori che, all’estero, esplodono e ci chiediamo se fossero anche da noi così buoni. In Nazionale, poi, si sentono a casa e parlano la loro lingua”.