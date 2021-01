Severgnini: “Conte? preferisco allenatori più morbidi. Voglio dare un consiglio ad Antonio”

Beppe Severgnini, ospite di Sky Sport, ha parlato della partita più attesa, Inter-Juve. Questo il commento del giornalista noto tifoso nerazzurro: “Quando Conte è arrivato all’Inter sono stato contento, gli ho dato il benvenuto da tifoso. Devo dire che io preferisco gli allenatori più morbidi, preferisco Ancelotti, pioli, Prandelli, quel tipo di allenatori. Credo che Conte sia una persona abbastanza insicura e quindi carica sé stesso e gli altri, ma c’è un fondo di insicurezza che ogni tanto viene fuori e lo porta a lamentarsi. Stasera non siamo favoriti, però ce la giochiamo e le assenze della Juve sono importanti. Il mio consiglio a Conte è che i tifosi non amano le lamentele. La sua insistenza su Lukaku l’ha centrata in pieno, l’aver tirato fuori Bastoni e non aver sprecato un ragazzo giovane di quella qualità. Non aver sprecato Barella, aver capito che Hakimi è di un’altra categoria e non essersi spaventato davanti a un paio di prestazioni così“.

(Sky Sport)