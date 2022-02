Severgnini: “Derby vinti dall’Inter? Ne ricordo due in particolare. La sconfitta…”

Il giornalista di fede nerazzurra ha aperto il suo cuore di tifoso per la Gazzetta dello Sport di oggi

Beppe Severgnini, giornalista e tifoso dell'Inter, ha parlato di derby ai microfoni della Gazzetta dello Sport di oggi. Queste le sue parole: "Difficile scegliere un solo derby in questa infinità di sfide, però credo sia giusto e doveroso partire da quello dell’anno del Triplete, da quel clamoroso 4-0 di fine agosto che a tutto il mondo nerazzurro svelò la grandezza di Sneijder: era arrivato da un paio di giorni, subito dentro a disegnare calcio. Si capì presto che poteva essere un anno speciale, e quindi credo sia giusto omaggiare quella squadra in questo modo.

Poi però mi piace ricordare anche il derby di Coppa Italia dello scorso anno con gol di Eriksen su punizione, un premio a questo ragazzo e a tutto quello che gli è successo. Ma la pazza Inter non può avere solo ricordi positivi, così credo che per tutti sia indelebile la sconfitta per 6-0 nel 2001: portai mio figlio allo stadio con me, aveva otto anni e quel giorno mi disse “ho visto i grandi piangere”. Devo ammetterlo, i miei interismi nascono da lì, quella sconfitta fa più male del 5 maggio. Ma è il nostro destino, innamorati pazzi della pazza Inter".