Severgnini: “Inter fortunata a trovare una Juve così forte. Il problema è sempre…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Beppe Severgnini ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo della Juventus. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Questo lunedì per l'interismo è una sorpresa, per la determinazione e la voglia della squadra. Ieri la Juve ha giocato meglio di noi, se qualcuno dice il contrario confonde il calcio col golf. L'Inter ha avuto fortuna di trovare una Juve così forte, il problema dell'Inter è sempre la testa, non a caso i problemi nascono con le partite normali, invece qui si sono concentrati, la Juve è stata la miglior alleata dell'Inter ieri".