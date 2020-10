“Finalmente! Riecco il campionato con un sabato pazzesco: le big in campo, in gioco il primato. Nella Dea torna Ilicic, la sfida Lukaku-Ibra scalda Milano, nella Juve debutta Chiesa”. E’ questo il titolo e il commento di Tuttosport in edicola sabato 17 ottobre 2020, in merito alla giornata di campionato che è contraddistinta dal derby di Milano. In taglio alto, invece, la diatriba tra Cristiano Ronaldo e Spadafora.