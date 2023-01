Lo sfogo di Conte: “Lo scorso anno abbiamo fatto un miracolo. Ricordo bene la gente…”

"Poi ricordo molto bene che la gente parlava del Tottenham come contendente al titolo in questa stagione, ma è stato un po' folle leggere questo. Per diventare contendenti al titolo, una squadra pronta a lottare per vincere qualcosa, servono basi solide. La gente pensa che arrivi e vinci. Questo può succedere per una squadra abituata a vincere in passato. Se non sei abituato, devi creare questo e hai bisogno di tempo e pazienza. Capisco che i tifosi siano delusi perché hanno avuto pazienza per molto tempo. All'inizio della stagione sono stato molto chiaro, possiamo essere competitivi ma cercare di continuare a migliorare, ma ci sono anche club che possono investire 200 o 300 milioni di sterline e altri con politiche diverse, e devi rispettare la politica del club.Non ho paura ma non chiedetemi cose che non posso promettere. Questo crea un'illusione e può creare sogni. Ma devi essere realistico. Conosco la situazione".