TS – Inter, non vincere oggi condizionerebbe il cammino. “Difficile pensare che…”

"Vale molto la partita di questa sera (ore 18.45) per l’Inter di Simone Inzaghi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla sfida di Kiev per l'Inter, chiamata ad ottenere punti in ottica qualificazione agli ottavi. "Dopo tre eliminazioni consecutive nella fase a girone, la squadra nerazzurra ha iniziato questa nuova avventura in Champions con un amaro e immeritato ko interno con il Real Madrid. La prestazione c’è stata, i punti no e oggi a Kiev contro lo Shakthar di Roberto De Zerbi i nerazzurri si trovano già spalle al muro: non vincere, potrebbe condizionare terribilmente il cammino in Europa. Comprometterlo? Forse no, ma con la sesta gara a Madrid il 7 dicembre, sarebbe davvero difficile pensare alla qualificazione con uno o zero punti dopo due partite", sottolinea poi il quotidiano.