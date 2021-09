Shakhtar-Inter, incrocio pericoloso. Dumfries favorito su Darmian. A centrocampo…

Le due squadre si giocano molto questa sera. Nerazzurri a caccia dei tre punti per scacciare i fantasmi del passato

Non è una partita decisiva perché è solo la seconda gara del girone, ma per l'Inter la gara con lo Shakhtar vale già molto. I nerazzurri sono a caccia di una vittoria che scaccerebbe i fantasmi del recente passato quando il cammino si è sempre fermato ai gironi. "Un incrocio pericoloso, si rischia di sbattere e farsi molto male. Non siamo ancora ai verdetti definitivi, ma il derby italiano tra Inzaghi e De Zerbi può affossare o far prendere la giusta piega al girone", sottolinea il Corriere della Sera .

"È un match che può lasciare per strada uno dei due, una sfida tra filosofie che si strizzano l’occhio, pur con moduli differenti. Il punto d’equilibrio è vitale per non precipitare nella fossa dei dannati. La qualificazione agli ottavi l’Inter la insegue da dieci anni. Due squadre, un incrocio di destini in una strana storia, in Champions sono sempre state lacrime per tutti. Inzaghi insegue la vittoria, senza la smania della perfezione assoluta e senza la preoccupazione di rivedere affiorare i cromosomi della Pazza Inter, creativa e sprecona, perennemente in giro sulle montagne russe. Qualcosa potrebbe cambiare, in fascia Dumfries è favorito su Darmian, al centro Vecino insidia Calhanoglu".