Shakhtar-Inter, CdS: “Inzaghi cerca equilibrio ma resta sulla strada giochista”

Ecco l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla presentazione della sfida dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk

"A caccia dell’equilibrio, ma senza abbandonare la strada “giochista” appena imboccata". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole di Inzaghi in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Dall'ambiente Inter arrivano segnali di tranquillità per una partita che non viene catalogata come decisiva rimanendo tuttavia molto importante. L'obiettivo è sbloccarsi in Champions dopo il KO contro il Real Madrid. "Contro il Real Madrid tante occasioni, ma altrettanti sprechi, con il risultato di una sconfitta beffarda nel finale. Così, ora con lo Shakthar Donetsk, caduto a sua volta e a sorpresa dallo Sheriff, è vietato sbagliare nuovamente", sottolinea il Corriere dello Sport.