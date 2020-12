Shakhtar, Taison: “Inter grande club. Girone della morte, ma vogliamo andare avanti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter, Taison, attaccante dello Shakhtar Donetsk, ha presentato così la sfida di domani.

Stai pensando di chiudere la carriera in Brasile?

“Non ci sto pensando. Sono concentrato sullo Shakthar, sulla squadra e sulla partita di domani. Il mio contratto scade tra sei mesi è vero, ma domani ci aspetta un match troppo importante e sono focalizzato solo su questo. Il nostro è il girone della morte, ma voglio aiutare la squadra ad andare avanti in questa competizione. Il mister mi aiuta a crescere ancora”.

Cercherete soprattutto di difendervi?

“Non siamo una squadra difensiva, sarà una partita difficile, fatta di dettagli e tutti saranno importanti. L’Inter avrà momenti in cui si difenderà e per noi è uguale. Giocheremo come contro il Real Madrid, in casa e a Valdebebas. Proveremo a sbagliare il meno possibile”.

Avreste mai pensato che all’ultima giornata sareste stati in ballo addirittura per il primo posto nel girone?

“Giochiamo ogni match per vincere, non esiste alternativa. Abbiamo rispetto per il nostro avversario, per il loro budget, ma non c’è solo quello. L’Inter è un grande club, con grandi giocatori e un ottimo allenatore. La loro storia è conosciuta dal mondo intero, ma anche noi non siamo da meno. Mi fido dei miei compagni e del mio allenatore, si può sbagliare qualche volta, ma la cosa più importante è concentrarsi sul match”.

(TMW)