Shakhtar, Trubin: “Inter e Milan? Sono rumors. Non ho tempo per pensare alle voci”

Le parole del portiere dello Shakhtar: "Per quanto mi riguarda, sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni con il mio club"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma, AnatoliyTrubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così dell'interesse nei suoi confronti di Inter e Milan: "Credo che siano solamente rumors. Per quanto mi riguarda, sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni con lo Shakhtar. Mi alleno e lavoro duro ogni giorno per migliorare e crescere. Non ho tempo per pensare alle voci di mercato".