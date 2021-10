Sheriff capolavoro di cinismo, Inzaghi vuole una notte da grande Inter

L'Inter non può permettersi ulteriori passi falsi in Champions League, domani contro i moldavi sfida decisiva per il cammino europeo

Andrea Della Sala

Partita fondamentale per l'Inter con lo Sheriff. La squadra di Inzaghi deve ottenere la prima vittoria in Champions e per farlo servirà ritrovare il giusto equilibrio in campo.

"Serve una notte da grande Inter perché lo Sheriff è un capolavoro di cinismo - vittorie contro lo Shakhtar e a Madrid malgrado il 24,8% di possesso palla - e gioca con la leggerezza della Cenerentola che rischia di riscrivere la storia. Ormai però i moldavi non sono più una sorpresa, Inzaghi e il suo staff li analizzeranno nei dettagli per fare emergere la differenza di cifra tecnica. Serve una notte da grande Inter non soltanto perché lo impone la classifica ma anche per l'effetto domino che si può creare in vista della Juve, attesa al Meazza domenica. Una vittoria martedì cancellerebbe il passo falso di Roma e darebbe la carica per non perdere il treno scudetto, mentre un'altra notte storta rischierebbe di insinuare dei dubbi anche nella squadra", si legge su Gazzetta.it.