Sheriff, Cristiano: “Un sogno sfidare l’Inter, mi piace Vidal. Vorrei giocare in Italia”

L'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport dal laterale mancino dello Sheriff Cristiano alla vigilia della gara con l'Inter

Alessandro De Felice

La sorpresa dello Sheriff è senza dubbio Cristiano da Silva Leite, 28enne brasiliano. Insieme ad Antony dell'Ajax, detiene fino ad ora il record di assist in questa Champions League con 3 servizi vincenti in 2 gare. Cristiano ha raccontato la sua storia alla Gazzetta dello Sport:

"Nel 2011, a 18 anni, decisi che non avrei più tentato la fortuna, ero partito dalle giovanili del Vasco. Ma mio padre aveva lasciato la famiglia e avevamo bisogno di denaro, così mi misi a lavorare. Due anni in un cantiere navale di Rio, dipingevo e pulivo navi e barche. Finché nel 2013 mi chiamano nel Pernambuco alla Vitória das Tabocas per la B statale. A 24 anni ero in pratica ancora dilettante...".

Poi la svolta con la chiama dello Sheriff: "Un ex compagno che era stato qui mi contatta e mi dice che cercano un laterale sinistro. Ci siamo sentiti, abbiamo trovato l’accordo. Ora sto in Champions, dopo tante avventure, contro il Real, l’Inter, impensabile... Ho creduto molto in Dio e anche in me. Chissà che un giorno non arrivi in nazionale. Sono sempre stato laterale sinistro, con Bordin ho giocato anche più avanzato,

e a volte ora da esterno destro".

Il brasiliano svela i nomi dei suoi modelli: "Marcelo del Real Madrid. Mi piace molto il calcio italiano, ma è la prima volta in Italia. E ora San Siro, con l’Inter, uno dei club top al mondo, ho realizzato un sogno. Mi piace Vidal, la sua grinta, come marca, come attacca, l’entusiasmo che trasmette".

Una battuta anche sul futuro: "Se arrivano le opportunità le coglieremo. Mi piacerebbe giocare tanto in Italia. C’è posto?".