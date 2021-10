Inzaghi a Inter TV: “Soddisfatto di come tutti partecipano sui gol. Ottima gara”

L'allenatore interista ha parlato ai microfoni della tv di casa per esaminare la vittoria contro lo Sheriff

Getty Images«Sapevamo dell'importanza di questa gara perché due gare non si vincono a caso. Dodici i marcatori che hanno segnato per l'Inter? Sono contento che tutti partecipano alle occasioni da gol e con i rientri valuterò di volta in volta le migliori scelte per la formazione. Tante occasioni e pochi tiri nello specchio? Tanti tiri e hai fatto solo tre gol. Un altro aspetto dove dobbiamo sicuramente migliorare. Cercheremo in allenamento, quando potremo allenarci, perché giocando tanto e con le Nazionali, è complicato, di migliorare in questo».