Inter, lo Sheriff è a Milano: “Arrivati nella capitale della moda”

Andrà in scena domani sera a San Siro la sfida tra Inter e Sheriff Tiraspol, gara valevole per la terza giornata del girone D di Champions League. La formazione moldava, come documentato sui social, è arrivata in Italia: "Milano è la capitale della moda in Italia! La prima squadra dell'FC Sheriff ha raggiunto Milano, dove domani giocherà la partita della terza settimana di partite di Champions League nel girone D".