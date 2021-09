Inter, con lo Sheriff un solo risultato. I moldavi non sono più una sorpresa

La squadra che ha battuto il Real affronterà i nerazzurri di Inzaghi dopo la pausa per le Nazionali

"Il vantaggio è che la squadra moldava non potrà più contare sull’effetto sorpresa. La squadra gioca con il 4-1-4-1 e il 4-2-3-1. Non impone il possesso palla (in due partite lo Shakhtar ha tentato 1.332 passaggi e lo Sheriff 472); ha tirato in porta solo 15 volte (il Liverpool 44) ma con buona precisione: 7 nello specchio e 4 in rete. Il giocatore con la valutazione più alta su Transfermarkt è l’attaccante Castañeda (1 milione) ma era un prezzo pre-Champions. Il più interessante è il terzino sinistro Cristiano, 28 anni, brasiliano. Al Bernabeu, alla lettura delle formazioni, è stato accolto con un boato. A fine gara, i tifosi del Real avevano molta meno voglia di scherzare: suo il cross per il gol dell’1-0, segnato dall’uzbeko Yakhshiboev. Il 2-1 è stato firmato, invece, da un lussemburghese — Thill — il primo della sua nazione a segnare un gol in Champions".