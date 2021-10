Inter-Sheriff, pagelle TS: Brozovic, calcio di qualità. Inzaghi accontentato

Le pagelle di Tuttosport: standing ovation per Dzeko, Vidal finalmente decisivo, Perisic spinge con intelligenza

Missione compiuta per l'Inter, che batte 3-1 lo Sheriff e torna in corsa per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. nessun dubbio per Tuttosport: il migliore in campo dei nerazzurri è Edin Dzeko, che all'uscita dal campo riceve una standing ovation dal pubblico. Bene de Vrij, Vidal, Perisic e Brozovic, che "distilla come al solito calcio di qualità macinando chilometri col piglio del mezzofondista". Inzaghi può essere soddisfatto: "Aveva chiesto un'Inter arrabbiata: è stato accontentato".