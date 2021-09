Clamoroso al Bernabeu: lo Sheriff batte il Real e guida il gruppo a punteggio pieno

La squadra moldava, da tutti vista come la pecora nera del gruppo, è in testa dopo la vittoria a Madrid

"La voglia di riassaporare note e atmosfera di Champions muta ben presto in preoccupazione per i tifosi blancos, che fin dai primi scampoli vedono l’ordinatissima formazione ospite spezzettare scientificamente il gioco, con falli di poco conto che finiscono per innervosire Casemiro e compagni. Varcata la metà della prima frazione, poi, l’incubo inizia a plasmarsi in dura realtà, quando alla prima occasione lo Sheriff passa in vantaggio con un’imperioso stacco aereo di Yakhshiboev. L’attaccante, poco dopo, sfiora il possibile raddoppio. Scampato pericolo che scuote i blancos, che di qui in avanti danno vita a un vero e proprio bombardamento alla porta del coraggiosissimo Athanasiadis, che alla resa dei conti finisce per farsi superare solo da un calcio di rigore cercato e trovato da Vinicius e, poi, realizzato con rara potenza e precisione da Benzema. A questo punto Ancelotti decide di giocarsi una nuova partita nella mezz’oretta rimanente, e inserisce, tutti in una volta, Kroos, Modric, Jovic e Rodrygo, ridisegnando completamente l’undici in campo. E in effetti il piano parrebbe funzionare, se non fosse per il portiere greco che para il possibile e pure l’impossibile", racconta il quotidiano