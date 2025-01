"Conceicao mi sta ricordando tanto Fonseca. Ieri ha fatto fuori Leao e Theo, mossa molto forte contro i due leader dello spogliatoio. Una cosa che aveva fatto anche Fonseca. Vince una partita di grande casualità e non è la prima. Milan ha carattere ma vince perché è forte e ha giocatori di livello. Non fa brillare gli occhi. Il Milan non può essere cambiato da un momento all'altro. Anche Fonseca si era inimicato una parte di spogliatoio come Conceicao che non gode della protezione della società. Nel finale la scena del litigio con Calabria è molto brutta. Un allenatore di esperienza doveva evitare davanti alle telecamere delle scene del genere. In Portogallo espulso 25 volte, ma il temperamento si può mostrare fuori dalle telecamere. La vittoria nasconde dei problemi sotto al tappeto. Tanti casi aperti come con Fonseca. Non solo l'allenatore era un problema. Ha una buona dose di fortuna, ma ci sono dei problemi molto comuni tra i due allenatori. Reazione gonfiata? Beh insomma, quante volte le vedi queste robe. Delio Rossi, D'Aversa e questa. Vedere un allenatore che viene trattenuto per non venire alle mani è incredibile".