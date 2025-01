Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha lanciato un pesante attacco contro Sergio Conceicao. L'allenatore portoghese, al termine di Milan-Parma, è quasi venuto alle mani con Davide Calabria, l'ormai ex capitano del Milan. Una scena veramente incredibile.

"So che questo video potrà piacere a qualche troglodita, ma un allenatore del Milan non può comportarsi così cercando di arrivare allo scontro fisico con un suo calciatore in mezzo al campo. Qualunque fosse la ragione. Scena imbarazzante, da energumeno", ha commentato Ravezzani.