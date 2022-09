Signori: “Inter, errore grossolano sul mercato. Anche un ragazzino l’avrebbe capito”

In un lungo focus sul ruolo e sulle responsabilità degli allenatori, Riccardo Signori su Il Giornale di oggi analizza nel dettaglio anche la situazione in cui si trova l'Inter. E prova a puntare il dito non contro Simone Inzaghi, ma contro qualcun altro. Questo il suo pensiero: "Non sarà forse il caso di puntare l’indice, invece, sull’incapacità delle società e dei talent scout di trovare (acquistare) giocatori migliori? Il talento va intuito, il calciatore già costruito salta all’occhio di tutti. Ma bisogna saper scegliere: vedi il grossolano errore dell’Inter nel prendere Gosens, anziché fermare a tempo debito Perisic. Anche un ragazzino avrebbe capito che Gosens non poteva essere il sostituto del croato: non così l’uomo mercato nerazzurro".