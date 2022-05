Signori: “Inter non ha tradito comunque vada, Milan però più bravo. La Juve…”

Il pensiero dell'editorialista de Il Giornale a proposito del percorso effettuato dalle tre big del nostro calcio

Riccardo Signori, nel suo editoriale per Il Giornale, ha effettuato un confronto tra la stagione di Inter e Milan e quella della Juventus. Questo il suo commento: "Comunque vada qualche verdetto c’è già. Diciamo due verdetti e una domanda. I verdetti. Primo: l’Inter, che faccia Tripletino o sia seconda con due coppe all’attivo, non ha tradito. Solo rinculato un po’. Non dimentichiamo come era partita in estate. L’altro: se l’Inter era la squadra più forte, il Milan è stato la più brava: lo dice il campionato. Infine l’interrogativo che sfugge da ogni labbro: questa Milano, che trionfa ancora ai primi posti, vale più per meriti propri oppure per demerito della Juve? E qui il gioco si fa duro. La Signora è stata esemplare per anni, vedi scudetti, ma già dalla stagione di Sarri è andata in debacle, sbarellando su acquisti (soprattutto a centrocampo), valutando male le riserve (difensive). Pareva il club del ciapanò: ovvero spendeva male. E si è sgonfiata non tanto per chi la allenava quanto per chi giocava".