Signori: “L’Inter torna a correre e segnare e istiga i compratori? La verità…”

L'Inter torna a vincere e di pari passo tornano con insistenza anche voci di una possibile cessione da parte della famiglia Zhang. Arriva il commento di Riccardo Signori sulle pagine de Il Giornale in edicola questa mattina: "Chissà mai non sia la squadra ad influenzare pensieri e pretendenti. Lautaro torna a segnare, l’Inter a correre, quale miglior occasione per istigare un compratore al colpo maledetto? Il problema è sempre lo stesso: questa Inter si vende o no? Tornano voci, stavolta avvalorate dal Financial Times. Non che gli inglesi abbiano la sfera magica. Ma più corrono sussurri negli ambienti finanziari, più la verità si avvicina".