Silvestre: “Seguo sempre l’Inter, domani sarò a San Siro. Scudetto? Speriamo…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter sui nerazzurri, il futuro di Vlahovic e il campionato di Serie A

Mikael Silvestre, ex calciatore dell' Inter e ora agente, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb all'esterno del centro sportivo della Fiorentina :

"Seguo sempre l'Inter. Dopo aver giocato in questa grande società è normale che la seguo. C'è anche il mio amico Javier Zanetti. Domani vedrò la partita contro il Venezia. Favorita per lo scudetto? Speriamo di sì. Perché in testa e speriamo di restarci".