TMW – Simeone, addio all’Atletico Madrid? In passato contatti con l’Inter, in futuro…

Dopo undici anni consecutivi alla guida dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione, nonostante un ricchissimo contratto da 20 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2024: così scrive tuttomercatoweb.com, che spiega come le voci che parlano di ciclo finito siano in continuo aumento. Quale potrebbe essere il futuro del Cholo? Simeone potrebbe anche fermarsi per un anno, ma non è detto che una nuova dirigenza dell'Inter non lo possa mettere nel mirino. Qualche chiacchierata nel corso degli anni, pur con l'impossibilità della situazione, c'è stata. I nerazzurri rimangono alla finestra, pur avendo Simone Inzaghi sotto contratto, ma tutto dipenderà da come terminerà questa stagione.