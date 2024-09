"Non va bene quello che è successo, però non aiutiamo i protagonisti in campo quando provochiamo la gente, perché poi la gente si arrabbia. Noi dobbiamo mantenere la calma, e sapere in quali situazioni si può festeggiare un gol guardando verso le tribune. Non giustifico quanto è accaduto, però non è che i tifosi si arrabbiano da soli".