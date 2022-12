Simeone: “Inter-Napoli? Importante per tutte e due, c’è molto da giocarsi”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Giovanni Simeone, centravanti del Napoli, ha parlato così in vista della sfida con l'Inter: "Tutte e due hanno tantissimo da giocarsi, è importante per tutte e due: non è decisiva, ma sono tre punti molto importanti per il campionato. Non importa chi ha più punti, il campionato è lungo: dobbiamo solo pensare a giocarcela e a prendere più punti possibili".