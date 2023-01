Simeone: “Lautaro grande giocatore, ha qualità come tutti quelli all’Inter”

Le parole del Cholito: "Non vedo errori, hanno fatto tutti bene: secondo me pancia piena o no, lui è Lautaro. E' un grande giocatore"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Giovanni Simeone, centravanti del Napoli, ha parlato così del Mondiale disputato da Lautaro Martinez con la maglia dell'Argentina: "Non vedo errori, hanno fatto tutti bene: secondo me pancia piena o no, lui è Lautaro. E' un grande giocatore, ha grandissima qualità come tutti quelli che sono all'Inter: faranno il meglio per provare a battere il Napoli".