UFFICIALE – Simeone rinnova con l’Atletico fino al 2024. Stipendio e bonus…

L'allenatore argentino ha rinnovato con l'Atletico Madrid fino al 30 giugno 2024

Diego Simeone ha rinnovato con l'Atletico Madrid fino al 30 giugno 2024. L'allenatore ha deciso di prolungare per altri due anni, come annunciato dal club. In questo modo l'Atletico continua il progetto iniziato con l'arrivo dell'allenatore argentino nel 2011 e che ha portato a uno dei periodi di maggior successo.