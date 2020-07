Simonetti: “Qui all’Inter livello alto”, Mauro: “Onorata di vestire questi colori, spero di…”

I due nuovi innesti dell’Inter Woman sono intervenute a Inter TV per presentarsi:

Flaminia Simonetti: “Mi rendo conto che sono in una bella realtà, il livello degli allenamenti è molto alto. Sto vivendo questi giorni qui a Milano con molta felicità. Mi rivedo in Barella e in Sensi, come loro riesco a ricoprire vari spazi in campo. Come loro penso di avere una buona visione di gioco e una buona tecnica. Mi sto allenando sui calci spiazzati. Penso di essere molto simile.

Ilaria Mauro: “Sono onorata di vestire questa maglia e questi colori. Spero di poter portare qui la mia esperienza e vorrei vincer qualcosa con questi colori. E’ stato il nostro primo allenamento di gruppo per noi, dopo quelli individuali. Sono stata accolta benissimo da tutte, ho visto un bellissimo gruppo: giovane e preparato. Secondo me possiamo fare molto bene quest’anno”.

(Inter TV)