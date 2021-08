Simplicio: “Lukaku? Pensavo restasse. Con Dzeko l’Inter ha fatto un gran colpo”

Le parole dell'ex centrocampista: "Lukaku? Non me l’aspettavo. Pensavo restasse. Ha scelto di andare al Chelsea, una grande squadra"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabio Simplicio, ex centrocampista, ha parlato così della scelta di Romelu Lukaku di lasciare l'Inter e di tornare al Chelsea: “Non me l’aspettavo. Pensavo restasse. Ha scelto di andare al Chelsea, una grande squadra. I Blues lotteranno ancora per vincere anche la Champions”