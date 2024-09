Vietato farlo segnare. Francesco Acerbi ha dovuto fermare Haaland, l'uomo più temibile del Manchester City e ci è riuscito per la seconda volta, perché anche questa volta - come a Istanbul - il temibile gigante di Guardiola non ha segnato. I due sono stati beccati a scherzare alla fine della partita e il giocatore della squadra inglese dice all'interista: "La vuoi la maglia? Mi hai strattonato tutto il tempo, la vuoi?". Tra le risate del difensore nerazzurro che gli mostra con la mano un due. Come a dire, ti ho fermato due volte.