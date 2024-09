In precedenza ci fu solamente un altro incrocio: il 20 ottobre 2020, in uno stadio Olimpico semi vuoto a causa delle restrizioni anti Covid, la Lazio di Acerbi vinse 3-1 contro il Borussia Dortmund di Haaland, che segnò la rete della bandiera per i gialloneri.

Cosa cambia rispetto a Istanbul — Basarsi sul precedente di Istanbul, tuttavia, non sarà abbastanza. Questo perchè la situazione attuale è molto diversa rispetto a 15 mesi fa: in primo luogo la condizione fisica di Acerbi non è ottimale come in occasione della finale, e il suo corpo comincia a sentire il peso dei suoi 36 anni.

Dall'altra parte c'è un Haaland tirato a lucido come non mai, una macchina da gol arrivato a un passo dalle 100 reti con la maglia del Manchester City. Senza dimenticare il rendimento stratosferico del norvegese in Champions League: sono 41 i centri in 39 partite, di cui ben 29 nella fase a gironi. Infine, questa volta si gioca nella casa dei Citizens, il che aumenta ulteriormente le difficoltà di una sfida già di per sè difficilissima.