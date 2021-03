A Sanremo siparietto Ibra-Amadeus: “Io qui, onore per me e pure per voi”

Prima apparizione sul palco dell'Ariston per l'attaccante del Milan che ha dettato le sue regole al conduttore

Era il più atteso del Festival di Sanremo e alla fine è spuntato dalle scale dell'Ariston senza ovviamente un minimo di timore. Zlatan Ibrahimovic ha fatto le scalette come se scendesse quelle dello stadio e si è preso il palco. Abito nero sul quale spiccavano le lettere del suo nome. E siparietto provato e riprovato, ma comunque in stile Ibra, con Amadeus a fargli da spalla. «Un onore essere qua, ma anche per te è un onore avermi qua», ha detto subito. E il conduttore gli ha chiesto:

Ti hanno detto così? Il direttore è Zlatan. A me l'ha detto Zlatan. Scrivi le regole. La prima: Il Festival di Zlatan sarà di 22 cantanti. Undici contro undici, sennò non è regolare.

Vendili, il Liverpool sta cercando quattro difensori. Li tengo io sennò e li metto in giardino a lavorare. Regola due: quanto è grande questo palco? Troppo piccolo. Mi serve 105 per 68 come San Siro. Sennò questo Festival è annullato. Via i violini. Le ragazze dell'orchestra restano.