Inter, siparietto social. Ranocchia: “Al volo”. Sensi lo placa e lui lo ‘minaccia’

I due hanno scherzato su Instagram dopo una foto postata dal difensore. Il centrocampista lo ha preso in giro e ora 'rischia'

La squadra nerazzurra si è allenata alla Pinetina e da lì arrivano le immagini della seduta postate dai giocatori dell'Inter sui loro profili personali. Come Ranocchia che ha postato la foto di un tiro al volo. Sensi ne ha approfittato per prenderlo in giro: "Io lo so dove è finita quella palla", ride il centrocampista. E il difensore ha pronta la risposta: "La palla non l'ho presa. Ma domani prendo te". Sfottò da spogliatoio che tengono alto il morale e creano positività. Dopotutto Andrea e Stefano sono nell'elenco dei giocatori che hanno giocato meno. Quelli che Conte, nelle sue ultime dichiarazioni, ha ringraziato perché ci sono. Per lui, quando li chiama in causa, e perché fanno spogliatoio. Serve tutto.