Siparietto Sabatini-Spalletti, la stoccata: “Hanno rimesso la regola della piazzetta?”

I due grandi amici anche al di fuori del campo si sono ritrovati ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Salernitana

Napoli-Salernitana è finita in goleada e probabilmente gli azzurri avrebbero vinto in ogni caso, ma a Walter Sabatini i due rigori assegnati dall’arbitro non sono andati giù. Il direttore sportivo dei granata, insediatosi da poco, non ha risparmiato una stoccata ai microfoni di DAZN al triplice fischio.

“Hanno ripristinato la regola della piazzetta? Probabilmente avremmo perso lo stesso perché Spalletti è un genio, ma hanno per caso ripristinato la regola di ogni tre corner, un rigore? Non mi sembrava ci fossero". Queste le sue parole, una volta chiamato in causa proprio dallo stesso Spalletti, che poi ha chiosato con il sorriso: “Vuole fare polemica, ma al direttore non si risponde”. Poi addirittura un bacio sulla guancia a suggellare un’amicizia mai in discussione.