Momo Sissoko, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato del ritorno di Borja Valero in viola. Questo il pensiero sul centrocampista spagnolo: “La verità è che per la Fiorentina si tratta di un acquisto importante. Borja sa gestire la squadra, sa giocare a calcio e avere uno come lui è fondamentale. All’Inter non ha avuto grande spazio, ma parliamo di un grande giocatore”.