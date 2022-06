Sissoko: “Juve, è stato anno difficile. Ma sono tranquillo e convinto che…”

Le parole dell'ex bianconero: "E' stato un anno difficile per tutti i tifosi della Juventus, ma nel calcio può succedere di non vincere dopo molti anni"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così della stagione dei bianconeri, che non hanno conquistato alcun trofeo: "E' stato un anno difficile per tutti i tifosi della Juventus, ma nel calcio può succedere di non vincere dopo molti anni. Sono molto tranquillo: la mia convinzione è che la squadra bianconera già dal prossimo anno tornerà ad essere quella di sempre".