Sissoko: “Juve? Peccato per il KO con l’Inter, aveva giocato davvero bene”

Le parole dell'ex bianconero: "Allegri? E' l'uomo giusto per ricostruire, sono sempre stato convinto di questo"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del momento della squadra bianconera: "Dovrà far di tutto per qualificarsi alla prossima Champions League. Peccato per quella partita con l'Inter, la squadra aveva giocato davvero bene. Allegri? E' l'uomo giusto per ricostruire, sono sempre stato convinto di questo. La Juve sta vivendo un anno di transizione, non c'è nessuno meglio di lui che conosce molto bene l'ambiente e il dna del club. L'anno prossimo sarà tutta un'altra storia".