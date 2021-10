Il Giornale – Lo strano record dell’Inter: 1 minuto ogni 5 è in svantaggio

Il quotidiano si sofferma sui punti fatti dai nerazzurri dopo aver incassato prima un gol durante le gare in Serie A

Il Giornale parla di strano record. Scavando tra i numeri dell'Inter il quotidiano si è fermato su un dato in particolare. Una classifica speciale, quella dei punti realizzati partendo da situazioni di svantaggio. "Domina l’Inter, prima con 10 punti conquistati nella 4 occasioni in cui è andata sotto nelle prime 7 giornate di campionato. Tradotte in minuti, le 4 occasioni (con Verona, Fiorentina, Atalanta e Sassuolo) sommano il 20 per cento del tempo fin qui giocato trascorso in svantaggio. Che è segno di carattere, si potrebbe dire, di chi ha imparato a non mollare mai. Ma anche di approccio errato, che favorisce gli altri. O più realistica-mente, di forza della panchina, di organico superiore: quando ci si stanca, entrano i rinforzi e per conseguenza arriva la rimonta", recita l'articolo.