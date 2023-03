Il Siviglia cambia ancora: esonerato Sampaoli, arriva Mendilibar

Cambio sulla panchina del Siviglia, che ha annunciato l'esonero del tecnico argentino Jorge Sampaoli e la sua sostituzione con José Luis Mendilibar, che avrà il compito di evitare la retrocessione dal club andaluso. Sampaoli era arrivato a inizio ottobre, subentrando all'esonerato Julen Lopetegui, ma non è riuscito a portare la squadra in una zona più tranquilla e ora la lascia al 14/o posto, ma a soli due punti dalla zona retrocessione.

"Il Siviglia ha rescisso il contratto del proprio allenatore, Jorge Sampaoli, dopo la sconfitta subita in casa del Getafe - ha dichiarato il club -. Il fatto che la squadra non sia riuscita a risalire da quando è subentrato come allenatore e l'immagine offerta nelle ultime partite hanno portato il club a prendere questa decisione". Il club spera che il nuovo allenatore provochi "una reazione durante le ultime 12 giornate" di campionato. Il basco Mendilibar, 62 anni, ha allenato anche Eibar, Osasuna, Athletic Bilbao o Valladolid e ora oltre al campionato dovrà pensare anche all'Europa League, dato che gli andalusi nonostante tutto sono riusciti a raggiungere i quarti di finale, dove affronteranno il Manchester United.