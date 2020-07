Siviglia, occhi puntati su Vanheusden: Monchi prepara lo sgambetto all’Inter

Le ottime prestazioni fornite da Zinho Vanheusden con la maglia dello Standard Liegi non sono di certo passate inosservate: il giovane difensore belga ha potuto sfrutttare anche la vetrina europea dell’Europa League, e diversi club si sono appuntati il suo nome. L’Inter sta valutando se riportare o meno il ragazzo a Milano dopo due stagioni e mezza trascorse in patria, ma deve fare attenzione alla concorrenza del Siviglia: secondo Estadio Deportivo, il centrale classe ’99 sarebbe finito nel mirino di Monchi, pronto a puntare su di lui per sostituire il brasiliano Diego Carlos, destinato a lasciare il club andaluso.