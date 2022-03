Inter, Skriniar in campo per 90′ nel 2-0 della sua Slovacchia alla Finlandia

Altri 90’ in campo per Milan Skriniar nell'amichevole giocata dalla sua Slovacchia contro la Finlandia. Ora testa alla Juve

Altri 90’ in campo per Milan Skriniar. Nell'amichevole contro la Finlandia giocata all'Estadio Nueva Condomina di Murcia, il difensore dell’Inter è stato schierato da titolare e capitano. Il difensore nerazzurro è rimasto in campo per tutti i 90’ nel match vinto per 2-0. Skriniar ora farà rientro ad Appiano Gentile verso il derby d’Italia con la Juve di domenica.