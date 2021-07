Sky – Tottenham su Koundé. L’alternativa è Skriniar, ma non vuole lasciare l’Inter

Il difensore dell'Inter è nuovamente nel mirino del club inglese, ma lo slovacco non è convinto e vuole rimanere in nerazzurro

Il Tottenham è alla ricerca di un difensore. Il club spagnolo avrebbe un accordo con ill Siviglia per Koundé per 30 milioni più Davinson Sanchez, ma il giocatore non ha ancora detto di sì. L'alternativa è Skriniar ma il difensore slovacco non vuole lasciare l'Inter.