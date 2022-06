Libero – Skriniar accetta addio all’Inter per amore. Arriva Bremer. E Milenkovic se…

"Skriniar non vuole lasciare l’Inter, tanto che si è liberato dell’agente per trattare in persona il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. De Ligt, invece, sta soffiando in favore dell’addio alla Juve, dove pensa di non essere valorizzato. Se lo slovacco accetta la cessione per guadagnare di più rispetto ai 3 milioni attuali e per una certa dose di amore nei confronti della squadra di cui confida(va) di diventare capitano (sa che il club lo cederebbe per incassare liquidi, non per alleggerire il monte ingaggi), l’olandese spinge per una questione professionale, anche perché difficilmente aumenterà il suo stipendio da 12 milioni netti", si legge sui due difensori.