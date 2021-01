Inter, è Skriniar l’arma anti-Ronaldo. “Dopo un anno di apprendistato lo slovacco ha…”

Quello tra Milan Skriniar e Cristiano Ronaldo sarà uno dei duelli cardine della sfida di stasera tra Inter e Juventus. Lo slovacco avrà infatti il compito di marcare il fuoriclasse portoghese, mansione già svolta discretamente quando i due si sono incrociati. Scrive Tuttosport: “E’ vero che i risultati non hanno sorriso all’Inter e che proprio il difensore slovacco non fu perfetto in diverse situazioni (vedi lo 0-1 di Paulo Dybala nella gara d’andata e l’1-0 di Aaron Ramsey in quella di ritorno della stagione passata), ma con la sua marcatura, spesso arcigna, era riuscito a limitare l’asso portoghese.

Il duello si ripeterà anche stasera, perché Skriniar ormai ha ripreso con forza il posto da titolare come centrale destro della difesa a tre e quindi incrocerà gli scarpini con Ronaldo. Lo slovacco dopo un anno, complicato, di apprendistato – sul finire della scorsa stagione aveva anche perso il posto in favore di Diego Godin -, ha ritrovato lo smalto dei bei tempi, quelli del biennio di Luciano Spalletti in cui si era esaltato, diventando uno dei migliori centrali del campionato (in una difesa però a quattro). Ancora adesso ci sono dettagli in cui Skriniar deve migliorare, ma il suo apporto è tornato su standard alti ed è anche migliorato nella costruzione del gioco. Il tutto senza dimenticare il ritorno al gol – contro Verona e Roma – dopo due stagioni senza acuti”.