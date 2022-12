SM – Skriniar, atteso a ore l’agente in sede per rispondere. Thuram, Inter in corsa

Sono giorni decisivi in casa Inter per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar. L'Inter ha fatto la sua offerta per il rinnovo, ora starà al giocatore decidere se accettare o meno. Spiega SportMediaset: "Nelle prossime ore è atteso in sede l'agente del giocatore per dare una risposta all'offerta da 6.5 milioni netti a stagione: resta ottimismo, se si tiene conto delle sue ultime dichiarazioni. Il problema è che resta sempre sullo sfondo ad alimentare una preoccupazione crescente l'offerta monstre del Psg. A breve è atteso un contatto anche con Marcus Thuram: l'Inter è in corsa per prenderlo a 0 a giugno, anche se la concorrenza formata dai club inglesi è alta".